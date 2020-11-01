İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Depremde hayatını kaybeden anne ve kızı yan yana defnedildi

Aydın’ın Karacasu ilçesinden olan ve İzmir depreminde Bayraklı’daki Rıza Bey Apartmanı’nda göçük altında kalan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinden olan ve İzmir depreminde Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nda göçük altında kalan anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı. Memleketleri Karacasu'nun Ataköy Mahallesi'ne getirilen anne Nilüfer ve kızı Asya Daloğlu, gözyaşları arasında toprağa verildi.


Aslen Aydın'ın Karacasu ilçesinden olan ve İzmir'deki 6.6 şiddetindeki depremde enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu (45) ve kızı Asya Daloğlu'nun (11) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki deprem anında bulundukları Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesi sonucu enkaz altında kalan Nilüfer Daloğlu ve kızı Asya Daloğlu'nu kurtarmak için çalışma başlatıldı. Kendilerinden haber alamayan yakınlarının endişeli bekleyişi sürerken, ekipler yaptıkları kurtarma çalışmalarında anne ve kızın cansız bedenini, enkaz altından çıkardı. Ailenin diğer çocuğunun ise yaralı bir şekilde kurtarıldığı öğrenildi.


Anne ve kızın cenazeleri bugün Karacasu ilçesine bağlı Dandalaz Mahallesi'ndeki baba ocağında helallik alınmasının ardından Ataköy Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal başta olmak üzere belediye meclis üyeleri, Ataköy Mahalle Muhtarı Hüseyin Dibek, acılı baba Ahmet İsa Ersoy ve aile yakınları ile birlikte yüzlerce kişi katıldı.


Helallik istenmesinin ardından depremde hayatını kaybeden anne Nilüfer ve 11 yaşındaki kızı Asya Daloğlu yan yana toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında aile yakınları ve mahalle sakinleri gözyaşlarına boğuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.