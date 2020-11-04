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Depremde hayatını kaybeden anneanne ve torunu Nazilli'de toprağa verilecek

İzmir’deki depreme Rızabey Apartmanındaki diş poliklinikliğinde yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan (50) Nazilli’de toprağa verilecek.

İzmir'deki depreme Rızabey Apartmanındaki diş poliklinikliğinde yakalanan ve enkaz altında kalarak hayatlarını kaybeden 6 yaşındaki Mahmut Baran Karael ve anneannesi Belgin Özcan (50) Nazilli'de toprağa verilecek.


İzmir'in Seferihisar ilçesinde geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50'de meydana gelen 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı yıkılmıştı. Depremden önce Rıza Bey Apartmanı'nda bulunan diş polikliniğine saat 15.00'daki randevuları için gelen anneanne Belgin Özcan ile 6 yaşındaki torunu Mahmut Baran Karael deprem sonrası enkaz altında kaldı. Arama kurtarma ekiplerinin enkaz üzerinde yaptığı çalışmalar neticesinde depremin üzerinden geçen 5'inci günde 1. sınıf öğrencisi minik Baran ve anneannesi Belgin Özcan'dan acı haber geldi. Anneanne ve torununun enkaz altından çıkarılan cansız bedenleri Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.


“Anneanne ve torunu bugün Nazilli'de toprağa verilecek”


Depremde hayatını kaybeden Anneanne ve torunu bugün Nazilli Otogar Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazlarının ardından Eğriboyun mezarlığına defnedilecek.

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