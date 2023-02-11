Depremde hayatını kaybeden doktor ve ailesi Aydın'da defnedilecek

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Doktor Murat Harputoğlu, eşi ve 2 çocuğu Aydın'ın Efeler ilçesinde toprağa verilecek.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Yıkıcı depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde yirmi binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, 80 binin üzerinde kişi de yaralandı.

4 kişilik aile enkazın altında kaldı

Depremde enkaz altında kalan Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Harputluoğlu, eşi Burçin ve çocukları Nil ve Mert Harputoğlu hayatlarını kaybetti. Enkaz altından cansız bedenleri çıkartılan 4 kişilik Harputoğlu ailesinin 12 Şubat Pazar günü Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan Girne Yavuz Sultan Selim Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.