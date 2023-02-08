Depremin 58'inci saatinde 58'inci araç Nazilli'den yola çıktı

Yüzyılın en büyük felaketi olarak adlandırılan ve 10 ili etkileyen deprem felaketinin 58'inci saatinde, Nazilli'de 7'den 70'e tüm vatandaşlar dayanışma örneği sergilerken, 58. yardım tırı afet bölgesine doğru yola çıktı.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kaymakamlığı'nın ortaklaşa yürüttüğü yardım kampanyası çerçevesinde 58 saatte 58 araçlık yardım toplanarak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. 6 Şubat Pazartesi günü sabah saatlerinde ilk yardımların toplanmaya başladığını ve araçlar dolar dolmaz deprem bölgesine gönderildiğini belirten Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; “Çok şükür TIR'larımızın bir kısmı deprem bölgesine ulaştı. Yardımlarımız vatandaşlarımıza dağıtıldı. Görüntüler geldikçe bizler de burada bir nebze olsun rahatlıyoruz. Depremden sağ çıkan vatandaşlarımızın üşümemesi, karınlarının doyması burada daha güçlü çalışmamıza vesile oluyor. Yardımların 3. gününde hala vatandaşlarımız destek olmaya, meydanı doldurmaya devam ediyor. Allah hepsinden razı olsun” dedi.