Depremin Psikolojik etkilerini azaltma konulu konferans ilgi gördü

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen Depremin psikolojik etkilerini azaltma konferansı Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro salonunda, özellikle Nazilli'de bulunan depremzede vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

Konferansın sunumunu yapan Doç Dr. Mehmet Şakiroğlu'na Nazilli'ye gelmesinden ve faydalı bilgilerinden dolayı teşekkürlerini sunan Kent Konseyi Başkanı Gürkan Yenipazarlı Nazilli Belediyesi'ne de sağladıkları her türlü imkândan dolayı teşekkürlerini sundu.

Birlik beraberlik vurgusu ile her türlü zorluğun üstesinden gelmenin mümkün olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Tüm insanlığı ciddi anlamda zora sokacak asrın felaketini yaşadık. Bu yaşadıklarımızı birlikte omuz omuza zamanla aşacağız, aşmamız da mümkündür. Siz değerli misafirlerimize Katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Eminim hepimize hocamızın bilgileri faydalı olacaktır” dedi.

Deprem ve depremin kişilerde oluşturduğu psikolojik etkilerinin neler olduğu, bu duygularla nasıl başa çıkılacağı, stresi ve korkuları yönetme gibi konuları anlatan Doç Dr. Mehmet Şakiroğlu, “Benlik değeri güvenlik semanızı koruyun. İnancınızı kaybetmeyin. Bu bir doğa olayı hayatımızın ufak tefek şikâyetlerini yok edin. Deprem sonrası iki sonuç çıkıyor. Olumlu ve olumsuz olarak. Olumsuz duygular kişileri hasta ediyor. Diğer olumlu düşüncelerde insanı geliştiriyor. Kötü şeyleri yaşadıktan sonra bu yaşanılanı olumlu düşünün. Böyle düşünürsek hayata bakış açısı, kişilere bakış açısı inanç güven duygusu değiştirebiliriz” ifadelerini kullandı.

Depremi yaşayan kişilerin depremden sonra normale dönüş sürecinin, yani iyileşme sürecinin iki ayda döndüğünü belirten Mehmet Şakiroğlu yaşanılan korku duygusunun öncelikle kaçmak ile başladığını söyledi. Korku reflekslerimizi nasıl devreye soktuğunu da anlatan Şakiroğlu, “Deprem sonrasında bu yaşanılanlar normal olduğunu kabul etmek ve her şeyin geçici olduğunu bilmemiz gerek. Deprem sonrası yaşanılan bir diğer duygu da hiç bir şeye tepki verememektir. Rahatsız eden mutluluk ve huzur varsa bunlar da normal duygudur. Ve inanınki her şey geçecek ve hepimiz normal hayatımıza döneceğiz” diyerek katılımcılara motivasyon sağladı.