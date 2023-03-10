Depremler, tuşlu telefonlara rağbeti artırdı

Deprem çantalarında da kendine yer bulmaya başlayan tuşlu telefonları almak isteyen ve tedbirli davranan bazı vatandaşlar, Aydın'da ikinci el telefon satışı yapan işletmelerin yolunu tuttu.

Son günlerde yaşanan depremler insanların günlük hayatlarını olumsuz etkilerken, acil durumlarda haberleşme ihtiyacını da artırdı. Özellikle deprem sonrasında yaşanabilecek acil durumlarda önemli iletişim kaynaklarından olan cep telefonlarının ise günümüzde kısa pil ömrü sebebiyle vatandaşları tedirgin ederken, eski tip tuşlu telefonlara rağbet arttı. Uzun pil ömürleri nedeniyle bir alternatif olarak tercih edilen tuşlu telefonlar, vatandaşları deprem çantalarında dahi yerini almaya başladı. Akıllı telefonlara göre daha basit ve kolay bir kullanım kolaylığı sunan tuşlu telefonlar, uzun şarj süresi ile vatandaşların ilgisini çekiyor.

"Uzun pil ömrü tercih sebebi"

Yaşanan depremler sonrasında, ellerindeki tuşlu telefon satışlarının arttığını ve stoklarında azalma olduğunu belirten telefoncu Erdem Gazozcu, "Daha önceleri bu tuşlu telefonları askerlere, durumu olmayan öğrencilere satıyorduk. Şarjı uzun süre gittiği ve askerlerin daha kısıtlı şarj etme imkanları olduğu için onlar tercih ediyordu. Fakat bu depremlerden sonra özellikle deprem korkusu yaşayan tedbirli davranan vatandaşlara satıyoruz bu cihazları. Hem imkanları hem de şarjlarının uzun süre gitmesinden dolayı kullanıyorlar. Tuşlu telefonların ekranları düşmeye, darbeye daha çok dayanıklı; pil ömürleri uzun süre gidiyor. Kullanımı rahat. Bazı modellerin el feneri özelliği de bulunuyor. İnsanlar bu sebeplerden dolayı güvendikleri için tercih ediyor. Küçük ve ergonomik yapısı sebebiyle taşıması kolay, ondan dolayı daha çok rağbet ediyorlar" dedi.

"Deprem çantasında dahi yerini aldı"

Artık birçok vatandaşın tuşlu telefonları deprem çantalarında bulundurduğunu ifade eden Ekin, "Özellikle bu depremden sonra vatandaşlarımızın çoğu bu tuşlu telefonlara yöneldi. Şarjının uzun süre gitmesinden dolayı. Bazılarında hatta el feneri de bulunuyor. İnsanlarımız tuşlu telefonları daha çok istiyor. Şarjı 10 gün, 15 gün gidiyor. Rabbim bir daha böyle felaketler bize vermesin ama insanlarımız korktuğu için tuşlu telefonlara daha çok yönelme var. Hem dayanıklı hem küçük. Bazıları direkt elinin altında ulaşacağı yere koyuyor, en azından AFAD ile 112 ile görüşebilmek için. Deprem çantalarında dahi bulunduruyorlar artık böyle telefonları. O yüzden biraz rağbet var artık" diye konuştu.

"Yedek telefon olarak kullanılmaya başlandı"

Tuşlu telefonların şarjının uzun süre dayanabildiğini ifade eden telefoncu Serhan Öcal ise, "Genellikle asker ve polis öğrencilerine satardık bu tür telefonları. Son dönemdeki afetlerden dolayı özellikle deprem bölgelerinden gelen aileler de almaya başladı. Aydın da deprem bölgesi olduğu için Aydınlı vatandaşlar da endişeli bu durum karşısında ve bataryaları uzun süre gittiği için onlar da yedek telefon olarak tercih etmeye başladı. Deprem sonrasında göçük altında kalırız ve birileri iletişim kurmamız gerekir düşüncesiyle insanlar tuşlu telefonlara yöneldiler. Yeni çıkan telefonların özellikleri çok olduğu için şarjlar bir gün bile demeden bitebiliyor ama eski tip tuşlu telefonlarda çok fazla özellik olmadığından dolayı 10 güne kadar dayanabiliyor. Uzun pil ömürlerinden dolayı bu cihazlara rağbet var" şeklinde konuştu.