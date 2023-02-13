Depremzede çocuklara sporla destek verilecek

Depremden etkilenen çocuklar, antrenör ve rehber öğretmen eşliğinde spor eğitimi verilerek bir nebzede olsa depremi unutturmaya çalışacak.

Nazilli Belediyesi ve Nazilli Belediyespor kulübü, deprem bölgelerinden ilçemize gelen öğrencilerin eğitimlerine ve sportif geleceklerine destek olacak. Depremden en çok etkilenen depremzede çocuklar için sporla terapi verilecek proje çerçevesinde Nazilli Belediyespor tesislerinin kapısı açılacak, NAZGEM'in rehber öğretmenler de seferber edilecek.

Depremin yaralarını sarmak ve spor yaparak depremi unutmaya çalıştırılacak çocukların bu durumu çabuk atlatmaları için imkanları seferber edeceklerini söyleyen Nazilli Belediye Başkanı ve Nazilli Belediyespor Fahri Başkanı Kürşat Engin Özcan, “Depremin ilk gününden itibaren Nazilli halkı olarak büyük bir yardım seferberliği başlattık, bu seferberlik devam da ediyor. Ancak şuanda ilçemize gelen depremzedelerimizin biran önce normal yaşama dönmeleri, o felaketi unutmaları için de var gücümüzle çalışıyoruz. Nazilli Belediyespor Spor Okullarımız ile NAZGEM işbirliğinde çocuklarımızın sporla terapi görmelerini sağlayacağız. Uzman antrenörlerimiz ve rehber öğretmenlerimiz eşliğinde spor yaparak depremden etkilenen yavrularımızın o anları unutmalarını hedefliyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde futbol, voleybol ve basketbol başta olmak üzere bireysel spor branşlarında çocuklarımızı hem kulübümüzde eğitim gören çocuklarımızla kaynaştırmış hem de sporla terapi sağlamış olacağız. Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanımız Ünal Önal'a, yönetim kuruluna, antrenörlerimize ve NAZGEM yönetimine projeleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.