Depremzede çocukları mutlu ettiler

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da vatandaşlar tek yürek olurken, afet bölgelerinden gelen depremzede vatandaşlar da yurtlara yerleştirildi. İl genelinde bulunan depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak ve psikolojik destek sağlamak için Aydınlılar ve kurumlar da seferber oldu. Aydınlılar depremzede aileleri yalnız bırakmazken, gerçekleştirilen etkinliklerle de depremzede çocuklara moral oluyor. Bu çerçevede harekete geçen Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile beraber anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi. Depremzede çocuklarla buluşan kulüp ve kurum üyeleri, yanlarında getirdikleri bisikletleri depremzede çocuklara hediye etti. Gerçekleştirilen etkinlik depremzede çocukların yüzünü güldürürken, yaraların birlikte ve sevgiyle sarılacağına dikkat çekildi. Karşılarında bisikletleri gören çocuklar ise hem mutlu oldular hem de arkadaşları ile bisiklet sürerek gün boyu doyasıya eğlendi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada “İlçe Müdürlüğümüz ve Nazilli Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü ile beraber Gevherhan Sultan Yurdumuzda konaklayan depremzede çocuklarımıza bisiklet dağıtıldı” ifadelerine yer verildi.