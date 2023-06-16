Aydın'ın Efeler ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı, bir hayırsever firmanın desteği ile depremzede öğrencilere anlamlı karne hediyesi verdi.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı, yaşanan Kahramanmaraş Depremi'nin ardından mahallelerine yerleşen depremzede öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Depremzede öğrencilerin buruk bir karne sevinci yaşamaması için harekete geçen Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, tespit ettikleri 2 depremzede öğrenciye bisiklet hediye etti. Hayırsever bir firmanın desteği ile alınan bisikletler, öğrencilere teslim edilirken, karne hediyelerini alan depremzede öğrenciler ise emeği geçen herkese teşekkür etti.

Depremzede öğrencileri karne sevincinde de yalnız bırakmadıklarını ifade eden Muhtar Çamoğlu; “Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden gelerek aileleriyle Aydın'a yerleşen ve burada öğrenimlerine devam eden öğrenciler karnelerini aldı. Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı olarak bu özel günde de öğrencilerimiz yalnız bırakmadık. Öğrencilerimizin mutluluğunu perçinlemek adına onlara karne hediyesi olarak bisiklet hediye ettik. Başta emeği geçen firmamıza, değerli okul yöneticisi ve öğretmenlerimize sonsuz teşekkür ederim” dedi.