Depremzede vatandaşlar Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni gezdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan 11 ili etkisi altına alan yıkıcı depremlerin ardından bölgeden Aydın'a gelen depremzedeler Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Aydın'a getirilen kimi afetzedeler, ilçelerdeki yurtlara ve kamu kurumlarının misafirhanelerine yerleştirilirken, kimileri de kendi yakınlarının yanına geldi. Kamu kurum ve kuruluşların yurtlarına yerleştirilen depremzedelere çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Aydın'da öğretmenevinde misafir edilen depremzedeler Efeler Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü organizasyonu ile Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'ne ziyarette bulundu. Eski Başbakan Menderes'in icraatlarının ve döneminin yanı sıra özel hayatı ve siyasete giriş sürecinin de anlatıldığı müzeyi gezen depremzede vatandaşlar yetkililere teşekkür etti.