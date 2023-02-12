Depremzedeler Didim'deki otellere yerleştirildi

Merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 7,7 şiddetindeki depremin ardından deprem bölgesinde ayrılan depremzedeler Aydın'ın Didim ilçesinde otellerde ağırlanıyor. Otobüslerle ve kendi imkanlarıyla Didim'e gelen depremzedeler deprem anını ve yaşadıklarını anlattı. Didim'e ulaşan depremzedeler ilçedeki bir çok otel tarafından ağırlanırken, Devlete ait dinlenme tesisleri de depremzedelere kapılarını açtı.

“İçimiz yanıyor ama ne yapalım"

Kahramanmaraş'tan 5 kişilik ailesiyle Didim'e gelen Mehmet Güler deprem anını ve sonrasını, "Depreme gece uykuda yakalandık. Saat 4'ü çeyrek geçe o telaşla uyandık. Yaklaşık 40 saniye sürdü, biz kendimizi çoluk çoğumuzu zor attık dışarıya. 2 gün orada perişan kaldık. Kendimizi buraya zor attık" dedi.

Aydın'a Kahramanmaraş'tan kendi imkanları ile geldiklerini ve kaymakamlığa bilgi verdiklerini belirten Gür, "Bize gerekenleri verecekler. İçimiz yanıyor. Komşularımızı kaybettik. Ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Devlet zaten gerekeni yapıyor daha ne yapabilir ki?" ifadelerine yer verdi.

“Rüya mıydı hayal miydi anlayamadım, çok korktuk"

Kahramanmaraş'ta kızının evinde depreme yakalanan yaşlı kadın ise deprem anını ve sonrasındakileri şu sözlerle dile getirdi; “Elbistan'dan geldik. Depremde bir evde kızımlaydım. Oğlumun evi ayrı yerdeydi iki sefer sallandı evden çıktık. Ondan sonra oğlumun evine gittik. Oğlumun evi de yıkıldı. Bıraktık geldik. Korkudan hiç bilmiyorum rüya mı hayal mi çok korktuk" dedi.

Kahramanmaraş'tan gelen diğer bir depremzede Turaç Pasin ise "Depremle birlikte çok sıkıntılar çektik. Ddepremle birlikte kar yağdı 1 metre civarında. Birinci depremde Elbistan merkezdeydik, ikinci depremde köye kaçtık. Köyde de mahsur kaldık 2 gün.Ne elektrik, ne su ne bir gıda var. Çünkü o köylerde kimse yaşamıyordu. Herkes Elbistan'a yerleşmişti. İnsanlar ikinci depremde köye kaçınca köyde hazırlıksız yakalandık. Bundan sonra her şeyimizi bıraktık. Arkadaşımızın birisi İngiltere'de, ondan Didim Belediyesi'nin otobüs gönderdiğini öğrendik. Biz de otobüse binip kaçıp geldik. Bu otel bize kapısını açtı. Şu anda otelin kapıyı açmasından memnunuz ama öte tarafta memlekette her şeyimiz bitti, yerle bir oldu" dedi.

Öte yandan ise Didimli esnaflar ise depremzede çocukların deprem stresini atlatması ve hoş vakit geçirmeleri için otellerde oyuncaklar getirerek çocuklara dağıttı.