Depremzedeleri Nazilli'ye getirmek için gönderilen ilk otobüs ilçeye döndü

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın talimatı ile Hatay ve Elbistan'daki depremzedeleri Nazilli'ye getirmek için gönderilen Nazilli Belediyespor otobüslerinin ilki bugün sabah saatlerinde 46 depremzede ile ilçeye döndü.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Nazilli'deki akrabalarının yanına dönen vatandaşları Başkan Özcan karşıladı. İçlerinde çocuk ve bebeklerin de olduğu depremzedelerle kucaklaşan Başkan Özcan göz yaşlarına engel olamadı. Zor günlerin birlik ve beraberlikle atlatılacağını söyleyen Başkan Özcan, kalacak yeri olmayan depremzedeler için misafirhanenin tam teşekküllü şekilde hazır olduğunu ve tüm ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanacağını söyledi.