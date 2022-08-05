Dereağzı Mahallesi'nde çok amaçlı sosyal alan zemini yenilendi

Nazilli Belediyesi ekipleri, Dereağzı Mahallesi'nde çok amaçlı sosyal alan düzenleme çalışmalarını tamamladı.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dereağzı Mahallesi'ndeki çok amaçlı olarak kullanılan sosyal alanda yenileme ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamladı. Gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal alan zeminindeki deforme olan taşlar ve aynı kot seviyesinde olmayan beton kısım tamamen kazınarak stabilize edildi. Hemen ardından hummalı bir çalışma ile zeminin tamamına yeniden kilitli parke taşı döşenirken yemek pişirme ve bulaşık yıkama alanı da düzenlendi.

Çalışmalarından dolayı memnuniyetini dile getiren Dereağzı Mahallesi sakinleri ve muhtar azaları Murat Seyman ile Adil Erkul; "Köy meydanımızın bir tarafı beton bir tarafı parke taşıydı. Düzensiz olduğu için Başkanımız Kürşat Engin Özcan beyefendi den talepte bulunduk. Talebimizi karşılıksız bırakmadı verdiği talimat ile hemen yenileme çalışmasını başlattı. Çok kısa bir sürede tamamlanan çalışmalar için öncelikle başkanımıza ve tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç önceliğine göre yenileme ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam edileceğini belirten Başkan Özcan, vatandaşların mağduriyetlerini gidermek, doğru işler yaparak memnun olmalarını sağlamak için Nazilli Belediyesinin var gücüyle çalıştığını, çalışmaya da devam edeceğinin altını çizdi.