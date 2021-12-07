Dereceye giren güvercin sahipleri kupalarını aldı

Aydın Profesyonel Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği tarafından Nisan ayında 10 etaplık yarışma düzenlendi. Aydın'dan bin güvercin ile yarışmaya katılan 30 güvercinsever çeşitli dereceler kazandı. Yarışma sonucunda dereceye giren güvercin sahiplerine Tepecik Mahallesi'nde düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi.

Gecenin açılış konuşmasında yarışma ile ilgili bilgiler veren Aydın Profesyonel Posta Güvercini Sevenler ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı Hüseyin Korkmaz, "Kuşlarımız hakem heyetleri huzurunda salım araçlarına topluyoruz. 10 etaplık bir yarışmamız var. Denizli'den başlayan yarışmalarımız kademeler halinde Sivas'ta son buluyor. Kuşlar oralardan salınıp evlerine geri dönüyor. Kuşlar evlerine geri dönmelerine göre derecelendiriyor. En uzun uçuş mesafe 770 kilometre ile Sivas oluyor. Kuşlar günübirlik olarak sabah salınıyor akşam evlerine ulaşıyorlar. Nisan ayında yapılan yarışmamıza bin güvercin ile ilimizden 30 katılımcı katıldı" dedi.

Katılımcılara yarışmaya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür eden Korkmaz her geçen gün yarışmaya olan ilgilinin arttığını belirterek, "İlimizde güvercinseverler olarak güzel bir birlikteliğimiz var. İnşallah ilerleyen senelerde daha güzel daha geniş katılımlı yarışmalar düzenleyeceğiz. Bu sevgi bambaşka bir şey. Yarışmada dereceye giren tüm herkesi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından dereceye giren güvercin sahiplerine ödülleri takdim edilirken, davetliler gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.

Ödül törenine Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Abidin Arslan, Tepecik Mahalle Muhtarı Mevlüt Başak, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve çok sayıda güvercinsever katıldı.