Deri sektörü ÖTV desteğiyle rakipleriyle rekabet gücü kazandı

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, Türkiye'nin üretim ve ihracatı adına, ham kürk ve derilerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)'nin sıfırlanmasının, deri sektörüne rakipleriyle rekabet edebilme fırsatı sunacağını kaydetti.

Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren düzenlemeyi deri sektörünün uzun yıllardır beklediği bilgisini veren Zandar, “Ham Kürkler, dabaklanmış ve aprelenmiş kürklerde ki burada kastedilen kesinlikle koyun, keçi, kuzu gibi küçükbaş hayvanlar değil. Vizon, astragan, tilki, çinçila gibi av hayvanları ve özel olarak yetiştirilen hayvanların kürklerinde ÖTV sıfırlandı. Bu sayede kürk giysi ve aksesuar ihracatçıları Çin gibi, Uzak Doğulu rakipler ile pazar payımızı kaybetmemize neden olan Yunanistan karşısında dış pazarlarda önemli bir avantaj yakalamış olduk” dedi.

“Çinli ve Yunanlı kürk giysi ve aksesuar üreticilerinin ham ve tabaklanmış kürkü “sıfır” ÖTV ile aldıklarından bu ülkelere karşı rekabette dezavantajlı durumdaydık” diyen Zandar şöyle devam etti: “Dünya genelinde 30 milyar dolar pazar büyüklüğü olan Kürk giysi ve aksesuar üretiminde Türkiye'de ciddi bir bilgi birikimi ve know-how var, üretimde çok iyiyiz. Ancak, rekabet dezavantajı nedeniyle 2018 yılında sadece 60 milyon dolarlık ihracat yapabilmiştik. Bundan sonraki süreçte 30 milyar dolarlık pastadan daha fazla pay alabileceğiz. Deri sektörüne bu fırsatı sunan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak ve Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz.”

Resmi Gazete'de yayınlanan aynı kararla işlenmiş kürk ürünleri olan çanta, şal, kürk ceket, kürk manto gibi ürünlerde giysi ve aksesuarlarda yüzde 20 olan verginin yüzde 25'e çıkarıldığı bilgisini veren Zandar, “Bu iç piyasada kürk giysi ve aksesuarlarının halen lüks tüketim sayıldığı ve ucuzlamadığı anlamına gelmekte. İthalatı azaltıcı etkisi olacak. Burada sadece ihracatımıza sağlanan bir avantaj söz konusu. Bu düzenlemeyi de destekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.