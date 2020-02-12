Dernek Başkanının yer temin ettiği horoz dövüşüne polis baskını

Aydın'ın İncirliova ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarını değerlendiren polis ekipleri, adreste yaptıkları aramada 12 cins horoza ve bir adet elektronik tartıya el koyarken, içeride bulunan 28 kişiye 34 bin 300 TL idari para cezası uyguladı. Ayrıca horoz dövüşüne yer temin ettiği belirlenen İncirliova Kümes Hayvanlarını Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı B.Ş hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri B.Ş isimli şahsın Kurtuluş Mahallesi'ndeki adresinde horoz dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese düzenlenen operasyonda özel olarak hazırlanan alanda horoz dövüştürüldüğü tespit edildi. içeride yapılan aramada 12 adet cins horoz ve bir adet elektronik tartıya el konuldu. İçeride bulunan 28 kişiye Kabahatlar kanunu 34.madde uyarınca 34 bin 300 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca 8 horoz sahibin ifadesi alınarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre kişi başına 4 bin 776 TL idari işlem başlatıldı.

Dernek Başkanı hakkında adli işlem yapıldı

İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri horoz dövüşüne yer temini sağlayan İncirliova Kümes Hayvanlarını Yetiştirme ve Koruma Derneği Başkanı B.Ş hakkında "Kumar Oynatmak İçin Yer ve İmkan Sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.