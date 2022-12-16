Destek AFAD Gönüllüleri Aydın'a döndü

Antalya'daki sel felaketinde zarar gören konut ve işyerlerindeki çalışmalara destek olan gönüllüler sel nedeniyle gittikleri görevlerinden mutlu şekilde döndü.

Antalya'daki sel felaketine, Aydın'daki gönüllülerden yardım eli uzandı. Antalya'da meydana gelen sel felaketinin yaraları sarılmaya çalışılırken, Aydın'dan 13 kişilik AFAD Gönüllüsü afet bölgesine giderek temizleme çalışmalarına destek verdi. Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde yaşanan sel sonrası felaketin yaraları da sarılıyor. Su basan ev ve işyerleri ile çamur ve balçıkla dolan yollar, görevlilerin yanı sıra gönüllüler ve jandarma personelince temizlenirken, Aydın AFAD'a bağlı Destek AFAD Gönüllüleri de yardım için Antalya'ya koştu. AFAD Aydın İl Müdürlüğü Kriz Merkezi koordinasyonunda 2 gün önce yola çıkan gönüllüler Perşembe akşam üzeri Aydın'a dönüş yaptı. Aydın'dan yola çıkan 11 kişilik gönüllü grup, 2 Aydın AFAD personeli ile birlikte görev yaptı. Geçtiğimiz yıl yaşanan Çine Akçaova yangınında ilk il içi görevlerini tamamlamalarının ardından ilk kez il dışı göreve çıkan ekip çamur ve balçıkla dolan ev ve işyerlerinin temizlenmesi çalışmalarına yardım etti. Her an afetlerin olabileceğine ve yardımlaşmanın önemine dikkat çeken gönüllüler, afet nedeniyle Antalya'ya giderken üzgün olduklarını ancak görevlerini yapmanın mutluluğu ile dönüş yaptıklarını ifade ederek herkesi AFAD Gönüllüsü olmaya davet etti.