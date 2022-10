Destek AFAD Gönüllüleri sertifikalarına kavuştu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Kızılay, AFAD, Afet ve Acil Haberleşme Cemiyeti (TRAC), Nazilli Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa düzenlediği Afet Gönüllüleri Buluşması ve sertifika töreni ilçe protokolünün katılımıyla gerçekleşti.

Nazilli Belediyesi ve Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay ile Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin (TRAC) ortaklaşa düzenlediği Afet Gönüllüleri Buluşması ve sertifika töreni Nazilli Belediyesi Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu'nda gerçekleşti. Törene Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürü Sinan Can, AFAD Aydın Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Ünal, AFAD Aydın İl Şube Memuru Suat Sönmezışık, Aydın Kızılay İl Şube Başkan Yardımcısı Ömer Sabri Karagöz, TRAC Nazilli Başkanı Uzay Tok, Kızılay Nazilli Dernek Başkanı Mevlüt Günay ve gönüllüler katıldı.

41 gönüllü ile Nazilli bir ilke imza attı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende ilk olarak TRAC Nazilli Başkanı ve Kızılay Aydın İlk Yardım Merkezi Müdürü Uzay Tok konuşma yaptı. Gönüllülerin profesyonel çalışanlardan daha azimli olduğunu dile getiren Tok, “Ülkemizde gönüllülük bilincinin artması bizi mutlu ediyor. Bu sene oluşturan orman yangınları eğitimine Nazilli'den 60 kişi katıldı. 41 kişi destek AFAD gönüllülük eğitimi aldı. Bu iyi bir rakam. Afetlerde anında müdahale edebilecek kişiler olay yerinde bulunan kişilerdir. Bu bakımdan ne kadar çok gönüllü eğitim alırsa afetlerde o kadar çok hayat kurtarabiliriz” dedi.

"Her Türk vatandaşı gönüllü olabilir"

AFAD Aydın Eğitim Şube Müdürü Sinan Can da yaptığı sunumda gönüllülük eğitimi alanların kendi kimlik kartlarıyla afet sahalarına girebileceklerini belirterek, “Afet yönetimi; afet öncesi hazırlık, afet sırasında müdahale ve sonrasında iyileştirme olmak üzere üç aşamadan oluşuyor. Afet anlarında profesyonel ekiplerin gelmesi zaman aldığından ne kadar çok kişi gönüllülük eğitimi alırsa o kadar iyi. Eğitimlere e-devlet üzerinden herkes müracaat edebilir. Başlangıçta online, sonrasında yüz yüze ve saha eğitimleri veriliyor. Temel kavramların öğretilmesinden sonra 10 günlük arama kurtarma, psikososyal destek eğitimi veriliyor. Gönüllüler mesleklerine göre sınıflandırılarak değerlendiriliyor. Aydın'ı afetlere hazırlamak ve dirençlendirmek adına çalışmaları bizler yürütüyoruz. Nazilli bu konularda daha hassas davranıyor. Bugün de burada düzenlemiş olduğumuz sertifika töreniyle gönüllülerimiz çipli kimlik kartlarıyla ülkemizin her yerindeki afet alanlarına girip görev alabilecekler” diye konuştu.

"Nazilli 1. derece deprem bölgesinde"

Nazilli'nin birinci dereceden deprem bölgesi olduğunu hatırlatarak konuşmasına başlayan Kızılay Nazilli Başkanı Mevlüt Günay gönüllülük eğitimlerinin büyük önem arz ettiğine dikkat çekerek, “Gönül ister ki herkes afet eğitimi alsın. Gönüllü olsun. Kızılay olarak biz de zaman zaman AFAD'dan destek alarak çeşitli eğitimler veriyoruz. Ancak katılım sayısının beklendiği ölçüde olduğunu söyleyemem. Basın aracılığıyla bir kez daha vatandaşlarımıza gönüllülük eğitimlerine katılmaları için çağrı yapıyorum. Aydın, birinci deprem bölgesinde olduğu için arama kurtarma eğitimi alan arkadaşlarımız bizim için çok kıymetlidir. Ülkemizin herhangi bir yerindeki afet durumunda, çalışmalarda aktif rol oynayan arkadaşlarımızı kahraman olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

“Afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız”

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan konuşmasında küresel ısınmaya bağlı olarak doğal afetlerin çoğaldığına dikkat çekti. Nazilli'nin deprem bölgesinde olduğunu belirten Özcan, “Bu bakımdan gönüllü afet eğitimi çok kıymetli ve gönüllü sayısını artırmak bizim için önemli. Küresel ısınma ülkemizde ciddi felaketlere yol açtığı gibi bölgemizin deprem sorununu da tehlikeli hale getirmektedir. Vatandaşların can ve mal güvenliği adına böylesine kıymetli eğitimin Nazilli'de verilmiş olması gurur vericiydi. İnşallah bu ve buna benzer eğitimleri artırırız. Geçtiğimiz aylarda Arpaz'da yangın çıktığında bir taraftan da şehrimizin kuzeyini sel götürüyordu. Doğal afetler hayatın bir gerçeği. Hazırlıklı olmak durumundayız. Nazilli'den sertifika alacak 41 gönüllümüz var. Nazillimize 41 kere maşallah” dedi.

Nazillili Destek AFAD Gönüllülerinin sertifika ve kimlik kartlarını vermek için kürsüye çıkan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise, “Afetler her zaman olacaktır. Afetlere karşı bilinçli bir toplum olmak kıymetli. Hayatımız boyunca riskler var olacaktır. Afetlerin büyüklüğü ya da küçüklüğü fark etmiyor. İnşallah herhangi bir felaket yaşamayız. Yine de her daim bilinçli ve hazırlıklı olmalıyız. Nazilimizde gönüllük konusunda ciddi katılım olması beni gururlandırdı. Kızılay'la Milli Eğitim Müdürlüğümüz ortaklığında gençlerimizi bu konuda bilinçlendirmek için çalışmalar yapabiliriz. Afetlere karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız” diye konuştu.

Tören sertifika takdimi yapılmasının ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.