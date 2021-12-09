Destek ödemeleri 15 Aralık'tan sonra yapılacak

Tarım Komisyonu Üyesi ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, kuraklıktan zarar gören üreticilere destekleme ödemelerinin 15 Aralık'tan sonra başlayacağını açıkladı.

Aydın genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle sıkıntılı günler geçiren Aydınlı üreticilere yapılacak olan destek ödemelerinin tarihi belli oldu. Aydın'daki 2 bin 66 üreticiye verim kayıplarına karşılık toplam 1 milyon 353 bin 434 TL destek ödemesi yapılacak. Destek ödemelerinin 15 Aralık'tan sonra başlayacağını ifade eden Tarım Komisyonu Üyesi ve AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı; “2021 yılı Verim Kaybı Kuraklık Desteği kapsamında ilimizde 2 bin 66 üreticimize 38 bin 200 dekar alandaki kayıpları karşılığı 1 milyon 353 bin 434 TL destekleme ödemesi, Aralık ayının ikinci yarısından itibaren üreticilerimize ödenecektir. Yaz aylarında yangından zarar gören üreticilerimize Cumhurbaşkanlığımızdan 2 milyon TL nakit yardım yapılmıştır. Ayrıca Çine ve Karacasu ilçelerinde yangından zarar gören alanların imar ihyası için 530 bin TL bakanlık ödeneği sağlanarak bu alanlarda fidan dağıtımı budama gibi çalışmalar yürütülmektedir. Hayırlı olsun” dedi.