İhlas Haber Ajansı

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Dev dozer tırın üstünden yola savrulup, devrildi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre yangın ihbarına giden orman işletmeye ait tırın üstündeki dozer virajda yola savrularak devrildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde meydana gelen kazada iddiaya göre yangın ihbarına giden orman işletmeye ait tırın üstündeki dozer virajda yola savrularak devrildi.



Kaza Kuşadası-Selçuk karayolu üzerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın dorsesi üzerinde iddiaya göre bölgedeki bir yangın ihbarına giden dozer, virajda tırın dorsesinin üstünden savrularak yola devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve orman ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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