Dev sağlık kompleksinin yüzde 39'u tamamlandı

Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek dev sağlık kompleksi Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı tüm hızıyla devam ederken, inşaatın yüzde 39'luk bölümü tamamlandı.

Aydın'ın sağlık yapısını güçlendirecek, 270 bin metrekare inşaat alanına sahip Şehir Hastanesi'nde çalışmalar 24 saat esasına göre tüm hızıyla devam ediyor. Hastanenin tamamlanması için çalışmalar devam ederken inşaatın yüzde 39'luk kısmı tamamlandı.

Sağlık hizmetlerinin daha nitelikli sunulması amacıyla Sağlık Bakanlığı'nın 2020 yatırım programına alınarak geçen yıl Kasım ayında merkez ilçe Efeler'de inşaatına başlanan ve Aydın'ı sevk eden değil sevk alan bir il konumuna taşıması hedeflenen Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımı aralıksız olarak sürüyor. Sağlık Bakanlığı koordinesinde, 976 milyon 424 bin TL bedelle yüklenici firma tarafından yapımı gerçekleştirilen hastane tamamlandığında Aydın ve Ege Bölgesi'nin uluslararası kalitede bir sağlık kampüsü haline gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekilleri ve AK Parti Aydın İl teşkilatı, inşaat alanında çalışmaları inceleyerek yetkililerden bilgi aldılar. Gerçekleştirilen ziyarette AK Parti Aydın Milletvekillerine, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ökdem, Aydın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mehmet Taha Al ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

“2023 seçimlerine yetiştireceğiz”

Şehir Hastanesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2023 seçimleri öncesi açmayı hedeflediklerini ifade eden AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, “Bugün Aydınımızın son yıllardaki en büyük yatırımlarından birini ziyarete geldik. Hastanemizdeki ilerlemeyi yerinde inceledik. Yaklaşık yüzde 40 seviyelerinde bir ilerleme söz konusu. Tamamlandığında ise hem bölgenin hem de Aydın'ın en güvenli ve en sağlam binalarından birisi olacak, 718 tane izolatör, 51 asansör, 8 tane yürüyen merdiven ile beraber. Sağlık Bakanımızın geçen haftaki Aydın ziyaretinde de söylediği gibi bin 300 yatak kapasitesi olacak hastanemizin. Şehir hastanemizin Aydın'a katacağı değer çok önemli ve bizim 2015 yılından bu yana seçimlerdeki en önemli vaatlerimizden bir tanesi. Farklı sebeplerle temelini atamamıştık. 2020 yılında temeli atıldı ve hızlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Mayıs ayı itibariyle de burada çalışan sayısı 750'ye çıkacak ve tam vardiya ile çalışacaklar. Pazartesi gününden itibaren 750 çalışanı ile birlikte inşaatımız hızlı bir şekilde tamamlanacak. Bizim hedefimiz 2023 seçimlerinden önce, Cumhurbaşkanımızın mitinginde toplu açılış töreni ile buranın da açılışını gerçekleştirmek” dedi.

“Hastanemiz altyapı ve yolsuz kalmasın”

Çalışmalarda zemin iyileştirme çalışmalarının uzun zaman aldığını sözlerine ekleyen Özmen; “Şu an için planlamada bir değişiklik yok, hiç bir sorun görünmüyor. Burada bizim en büyük zamanımızı alan mesele, zemin oldu. Zemini çok güçlendirdik. Biliyorsunuz burası Aydın ve burası sulak arazi. Bu sebeple zemini sağlamlaştırmak için ciddi bir gayret gösterildi ama teknoloji gelişti ve her şey aşıldı. Hastanemiz tamamlanana kadar da ulaşım ve altyapı sorunu da bitecek. Neticede bunun belli bir süreci var ve eğer yerel yönetim bunu o süre içerisinde tamamlayamazsa Bakanlık devreye girer ve yine çözülür. Biz bir çekişme olmadan asgari müşterekte buluşalım, hastanemiz de yolsuz, altyapısız kalmasın istiyoruz. Bizim gayretimiz de bu yönde” dedi.