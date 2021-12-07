DEVA Partisi Aydın İl Başkanı istifa etti

Erürker istifa gerekçesi olarak, temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmasının derinleşmesini gösterdi.

DEVA Partisi Aydın İl Başkanı Hakan Erürker il başkanlığı ve parti üyeliğinden istifa etti. İstifasını kamuoyuna sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyuran Erürker, "Son güncel gelişmeler dahilinde temel değerlerde parti ile tutum ve siyaseten ayrışmamın derinleşmesi nedenleriyle DEVA Partisi üyeliği ve Aydın İl Başkanlığı'ndan istifa etmiş bulunmaktayım. Bu süreçte yanımda olan teşkilat arkadaşlarıma ve tüm hemşerilerime teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.