Deve güreşi sezonu başladı

Ege ve Akdeniz'in en önemli kültürel etkinliğinden biri olan deve güreşi sezonu Aydın'da başladı.

Binlerce kişi tarafından ilgiyle takip edilen ve Yörük kültürünün bir parçası olan deve güreşi sezonunun başlaması ile vatandaşlar birbirinden heyecanlı müsabakaları takip etmeye başladı. Devecilik Kültür ve Deve Güreşleri Federasyonu ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Ekim ayı içerisinde belirlenen Deve Güreşi takvimine göre yapılan şenlikler ve festivallere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Genellikle il ve ilçe belediyeleri tarafından organize edilen güreşler Aydın başta olmak üzere, Muğla, Antalya, İzmir, Denizli Balıkesir, Manisa, Afyon ve Çanakkale'de yapılıyor. Güreş izlemeye gelen vatandaşlar hem pehlivan develeri izleme, hem de aile ve arkadaşlarıyla piknik yapma imkanı buluyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinden, bölgedeki güreşlere katılan deve sahiplerinden Nihat Türkoğlu, güreşlerin Yörük kültürü olduğunu ifade ederek, “Elimizden geldiği kadar güreşlere katılmaya ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yeri geliyor güreşlerden para alıyoruz, yeri geliyor almıyoruz. Antalya, Tire, Sarayköy ve Bozdoğan'daki güreşlere sırasıyla katılacağız. Allah'ın izni ile bu güreşlere katılmaya devam edeceğiz” dedi.

Devesini evladı gibi benimsediğini ifade eden Aydın'ın Germencik ilçesinden deve sahibi Nail Arslan ise, “Hem devem, hem de iki tane boğam var. Güreşler yeni başladı, develer tam olarak kızgın değil ama şu ana kadar güzel güreşler oluyor. Benim deve merakım, evladınızı nasıl seviyorsanız, benimde öyle. İki kız, iki oğlum var benim, beşinci evladım da devem” diye konuştu.

Bu yıl 4 ay boyunca düzenlenecek olan güreşlerin 24 Mart tarihinde yapılacak güreşlerle sona ereceği öğrenildi.