Deve Güreşi tutkunları Kuyucak'ta buluştu

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde düzenlenen deve güreşi festivali deve güreşi tutkunu binlerce vatandaşı bir araya getirdi. Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin ünlü develerinin yazdan kalma bir havadaki kıran kırana güreşi izleyiciyi coşturdu. Yörük Kültürünün en önemli gelenekleri arasında yer alan deve güreşlerinin yaşatılması için mücadele verdiklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “Ege'nin incisi Kuyucak'ta projelerde olduğu gibi festivallerde de başarısını gösteriyor” dedi.

Geleneksel olarak her yıl düzenlenen ancak son 2 yıldır pandemi nedeniyle ara verilen Kuyucak Deve Güreşi Festivali binlerce vatandaşın katılımı ve 130 pehlivan devenin kıran kırana güreşleri ile eski günlerine dönüş yaptı. Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk'ün ev sahipliğinde düzenlenen güreşlere ilgi büyük olurken, devtlilerle birlikte 15 bine yakın vatandaş güreşleri izledi.

Havanın da sıcak olması nedeniyle güzel bir ortam bulan vatandaşlar yanlarında getirdikleri mangalların başında hem pikniklerini yaptı hem de Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinden gelen 130 ünlü pehlivan devenin kıran kırana güreşlerini büyük bir zevkle izledi. Değerleri lüks otomobillerle yarışan pehlivan develerin kupa güreşleri de kıran kırana geçti. Berabere kalan veya galip gelen develerin sahiplerine kupaları protokol üyeleri tarafından verildi.

“Ege'nin incisi Kuyucak'ta projelerde olduğu gibi festivallerde de başarısını gösteriyor”

Yörük Kültürünün en önemli gelenekleri arasında yer alan deve güreşlerinin yaşatılması için mücadele verdiklerini ifade eden Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk: “Ege'nin İncisi Kuyucak'ta projelerde olduğu gibi festivallerde de başarısını gösteriyor” dedi. Başkan Ertürk, konuşmasının devamında, “Bugün Ege'nin incisi olan Kuyucak ilçemizde muhteşem bir güreşe tanık olduk. Her konuda olduğu gibi yaptığı bütün yatırımlarda bütün eserlerde olduğu gibi festivallerde de başarılı bir festival icra ediyoruz. Türk Yörük Kültürünün vazgeçilmezleri ve güzel bir versiyonu olarak arasında yer alan deve güreşi festivallerimizdir. Atalarımızın kültürünü yaşatmaya çalışıyoruz. Çocukluğumda yaşadığımız, gördüğümüz yük develerimizin o dönemlerde kendi aralarında güreştirildikleri o kültürü biz devam ettiriyoruz. Kuyucak halkımız bu festivale çok sahip çıktı. Emeği geçen personelim olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum. Pandemi süresince bir araya gelemeyen halkımız bu festivalde buluştu. 130 pehlivan devenin güreştiği festivalimize katılan herkese de çok teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

Kuyucak'ın bölgedeki bir ilke daha tanık olacağını ifade eden başkan Ertürk, son olarak yakın zamanda Kuyucak'taki yerel ürünlerin tanıtılacağı kültürel bir festival yapacaklarının müjdesini de verdi.