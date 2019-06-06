Devecioğlu; "Bayram tatlısının tadı mesajla alınmaz"

Hafize nine, "Mesaj atmak yerine, sevdiklerinizi ziyaret edin" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte iletişim biçiminin de değişmesi, bayram gibi günlerde ortaya çıkan tebrikleşme sürecini olumsuz etkiledi. Bayram ziyaretlerinin yerini alan telefon mesajları bayramda sevdiklerinin yolunu gözleyen yaşlı vatandaşları üzdü. Aydın'da yaşayan Hafize Devecioğlu bayramda sevdiklerinin yolunu gözledi. Eskisi kadar ziyaretçisinin gelmediğini söyleyen Devecioğlu, "Bayramlar birlik ve beraberlik zamanlarıdır. Normal günlerde dünya telaşı nedeniyle zaten insanlar birbirleri ile görüşemiyorlar. Ancak bayramlarda bir araya gelerek hal hatır soruluyor, yemek sofralarında buluşuluyor" dedi.

"Tatlının tadı mesajla alınmaz"

İnsanların artık sevdiklerini ziyaret etmek yerine kısa mesaj gönderip tatile gitmeyi tercih ettiklerini kaydeden Devecioğlu, "Her bayram ziyaretçi sayıları azalıyor. Oysaki çeşit çeşit tatlılar hazırlayıp ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Tatlıların tadı mesajla alınmaz. Bayramlarda sevdiklerinizi ziyaret edip, bizleri sevindirin. Hem ağızları tatlandırın hem de gönülleri fethedin" diye konuştu.