Devlet Konservatuarı öğrencilerinden Rektör Aldemir'e ziyaret

Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.

Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, Müzik ve Bale Ortaokulu Müdürü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanı Öğr. Gör. Ceren Demirok ve Öğr. Gör. Aleksandr Mekaev'in bulunduğu ziyarette, öğrencilerin sanatsal ve akademik başarıları hakkında Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e bilgi verildi.

Öğrencilerin başarılarıyla gururlandıklarını, çalışmalarına her zaman destek olduklarını belirten Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, ziyarette bulunan Muhammed Güzel, Dilay Ra Oygür, Yasemin Perşembe'nin sanatsal başarılarını aktardı. Doç. Dr. Uzun, lisans düzeyinde piyano öğrencisi olan Muhammed Güzel'in, yaşamı boyunca karşılaşmış olduğu güç koşullara rağmen Güzel Sanatlar Lisesi Müzik alanını bitirip Devlet Konservatuarı lisans öğrencisi olmayı başardığını ayrıca yüzme alanında çeşitli madalyalar aldığını ifade etti.

Doç. Dr. Mustafa Oner Uzun, “Ortaokul düzeyinde viyolensel öğrencisi Dilay Ra Oygür, Macaristan Budapeşte'de yapılan 4. Danubia Uluslararası Müzik Yetenek Yarışması Jüri Onur Ödülü'nü almıştır. Lisans düzeyinde piyano öğrencisi Yasemin Perşembe ise Haziran 2019 tarihinde Mozart Akademi'nin gerçekleştirmiş olduğu 5. Uluslararası Piyano Yarışması'nda diploma almaya hak kazanmıştır. Öğrencilerimizin başarıları bizlerin gurur kaynağı” dedi.

“Üniversitemiz kent ile bütünleşerek genişliyor”

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, “İnsan odaklı bir yönetimiz, Üniversitemiz de Aydın'da bir lokomotif görevi görüyor ve kent ile bütünleştikçe daha da genişliyor. İlimizle kenetlenerek insana ve insani değerlere dayalı projeler geliştiriyoruz” dedi.

“Öğrencilerimizin başarıları hem üniversitemize hem ilimize armağanlarıdır”

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Rektör Aldemir, “Uluslararası ve ulusal düzeyde başarı öyküsü yazan Devlet Konservatuarı öğrencilerimizi tebrik ederim. Kazandıkları başarılar hem Üniversitemize hem Aydınımıza armağanlarıdır. Sanata verdiğimiz değerle her zaman yanlarımdayım ve başarılarıyla gururlanıyorum” sözlerinin ardından öğrencilerimizin eğitiminde emeği olan öğretim üyelerimizi tebrik etti.

Öğrenciler yaptıkları çalışmalar ile ADÜ'yü temsil ediyor olmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, Rektör Aldemir'e teşekkürlerini ilettiler.