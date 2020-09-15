Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ilk öğrencilerini aldı

Yüksek Öğretim Kurulu kararıyla kurulan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) kurulan Devlet Konservatuvarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı için Lisans Programı'na, gerçekleştirmiş olduğu 1. ve 2. aşama özel yetenek sınavlarıyla 30 öğrenci aldı.

ADÜ'nün Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak ilk kez eğitim öğretim faaliyeti gösterecek olan Geleneksel Türk Müziği Ana Bilim Dalı Geleneksel Türk Müziği Tezli Yüksek Lisans Programı için ise, gerçekleştirilen yazılı ve uygulamalı sınavlar sonucunda 9 öğrenci aldı. İlk kez öğrenci alacak olmasına rağmen sınavların yoğun bir başvuruyla gerçekleştiğini belirten Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Geleneksel Türk Müziği Ana Bilim Dalı Başkanı Prof Dr. Mustafa Öner Uzun, lisans ve yüksek lisans birimlerinin temel hedeflerini aktardı. Uzun, “Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in destekleriyle ivme kazanan birimlerimiz, ulusal kültürümüzün yapı taşlarından olan Geleneksel Türk Müziğimizin nazari ve performans birikimine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde ülkemizi temsil edebilecek seviyede sanatçı, eğitimci ve araştırmacı adayları yetiştirebilmeyi hedefliyor" dedi.