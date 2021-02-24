İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Devrilen araçtaki 5 kişi yaralandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.


Kaza, Aydın Denizli karayolu Kurtuluş Mahallesi yakınlarında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli'den Nazilli istikametine ilerleyen Niyazi Ö. idaresindeki 35 AJH 337 plakalı Hyundai araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine drenaj kanalına devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Niyazi Ö. ile birlikte araçta yolcu konumunda bulunan Eymen Ö., Alp Ö., Neriman G. ve Efe G. ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.