Devrilen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde otomobil ve ticari aracın karıştığı trafik kazasında yan yatan ticari aracın sürücüsü araçtan burnu bile kanamadan çıktı.

Kaza, Ata Mahallesi Avukat Cevat Aldemir Ortaokulu önünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 NPP 35 plakalı otomobil ile 09 AGU 571 plakalı ticari araç henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ticari araç devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlattı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de araçlarda gerekli kontrolleri yaparak normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.