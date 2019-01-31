Devrilen elektrik sobası 2 daireyi kül etti

Aydın'ın Efeler ilçesinde, elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle çıkan yangında iki apartman dairesi küle döndü. Alevlere teslim olan evlerde yaşayan 2 kadın ile 4 çocuk komşuların yardımıyla kurtarıldı.

Yangın, saat 12.10 sıralarında Efeler ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1981 Sokak numara 3 adresinde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Serhat Al'ın oturduğu evde elektrik sobasının devrilmesi nedeniyle yangın çıktı. Halının tutuşmasıyla başlayan alevler tüm evi sararken, evde büyük bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından pencereden yükselen alevler, apartmanın 3'üncü katında bulunan daireye de sıçradı. Evden dumanların yükseldiğini fark eden çevredeki vatandaşlar ihbarda bulunurken yanan evlerde yaşayanların imdadına koştu. Alevlerin içerisinden vatandaşlar yardımıyla 2 kadın ve 4 çocuk kurtarıldı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen 6 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri bir saat süren çalışma ile yangını kontrol altına aldı. Yangında iki ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.