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Devrilen traktörün altında kalan işçi öldü

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti.

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, çift sürerken devrilen traktörün altında kalan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre; özel bir firmada traktör şoförü olarak çalışan Abdullah Aydın, çift sürmek için Sultanhisar'a bağlı Malgaçemir Mahallesine gitti. Köyün üst kısmında bulunan dik ve engebeli bir arazide çalışmakta olan Aydın'ın kullandığı traktör kontrolden çıkınca yokuş aşağı sürüklenmeye başladı.


Yaklaşık 100 metre sürüklenen traktör, tarlanın altından geçen yola düşerek ters devrildi. Devrilen traktörün altına kalan Abdullah Aydın, olay yerinde hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesinin olay yerinde yapılacak incelemenin ardından otopsi için morga kaldırılacağı öğrenildi.

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