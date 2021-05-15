Devrilen traktörün altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Pınardere Mahallesi'nde saat 13.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Siviş (86) çalışmak için bahçesine gittiği sırada 09 DH 157 plakalı traktörünün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaşlı adam bahçe yolunda devrilen traktörün altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Devrilen traktör vinç yardımı ile kaldırıldıktan sonra yaşlı adamın cansız bedeni cenaze arabası ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.