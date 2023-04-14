Devrilen traktörün altından yardım istedi

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü acil çağrı merkezinden istediği yardım sonrası kurtarıldı.

Kaza sabah saatlerinde Karaahmetler Mahallesi Cıngırlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin bahçesinde 09 E 4493 traktörü ile çift süren M.A. (45) direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilen traktörün altında kaldı. Ayağı traktörün altında kalarak yaralanan M.A. cep telefonu ile 112 Çağrı Merkezi ve tanıdıklarından yardım istedi. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Traktörün altından kurtarılan ve ayağında kırıklar olduğu öğrenilen M.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.