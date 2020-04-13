Dezenfeksiyon tüneli Güzelçamlı'da hizmete girdi

Salgın hastalığı önleme tedbirleri kapsamında halk pazarlarının girişlerine Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kurulan dezenfeksiyon tünellerinden ilki Güzelçamlı'da hizmete girdi.

Kuşadası Belediyesi, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele yöntemlerine bir yenisini daha ekledi. Kentteki kamu binaları, eczaneler, dolmuş durakları ile cadde, sokak ve halka açık alanları kurduğu özel ekip ile periyodik olarak ilaçlayan Kuşadası Belediyesi, şimdi de halk pazarlarının girişlerine dezenfeksiyon tüneli yerleştirmeye başladı. Uygulamanın ilk adresi ise Güzelçamlı Mahallesi oldu.

Güzelçamlı'daki halk pazarına alış veriş yapmak için gelen vatandaşlar, alana gruplar halinde tek noktadan ve dezenfeksiyon tünelinden geçerek alındı. Ayrıca, Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerince maske dağıtımı ve ateş ölçümü gerçekleştirildi. Zabıta görevlileri, pazara gelen kişilerin sosyal mesafe kuralına uyup uymadıklarını kontrol etti. Kontrol esnasında 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişiler alana alınmayarak evlerine dönmeleri konusunda uyarıldı.

Kent genelinde korona virüs ile mücadeleyi aralıksız sürdürdüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçemizdeki mahalle, cadde ve sokaklar ile halkın yoğun olarak kullandığı alanları karış karış dolaşıp içerisinde özel bir solüsyonun olduğu 80 derece sıcaklıktaki suyla yıkıyor. Ayrıca kamu binaları, eczane, dolmuş durakları ve parklar düzenli olarak ilaçlanıyor. Tüm bunlara ek olarak artık halk pazarlarının girişlerine dezenfeksiyon tüneli yerleştirmeye başladık. Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Bu konuda bize destek veren Germencik Belediye Başkanı Sayın Fuat Öndeş'e çok teşekkür ediyorum” dedi.