Didim 23. EMITT fuarında yerini aldı

İstanbul'da bu yıl 23. düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda Didim Apollon Tapınağı'nın maketiyle fuardaki yerini aldı.

Didim her yıl olduğu gibi bu yıl'da EMITT fuarında yerini aldı. Fuara Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği (DİTAB) çatısı altında katılan Didim'in tanıtım stadında binlerce yıllık Apollon Tapınağı'nın görseli yer aldı.

Dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 23'üncü kez İstanbul'da bir araya getiren EMİTT fuarında Didim' de yerini aldı. DİTAB çatısı altında gerçekleşen fuarda Didim belediyesi, DİTAB,İlçe Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Didim Turizm derneği, Didim Ticaret Odası, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin katkılarıyla stant açtı. Fuara heyet oldan katılan Didim'de kurumların yanı sıra oteller ve seyahat acentelerinin temsilcileri de yer aldı. 31 Ocak'ta başlayan ve 3 Ocak pazar günü sona erecek olan fuardaki stantta tanıtım materyalleri, promosyon malzemeleri, kitapçıklar, broşürlerin yanı sıra insanların Didim'deki tarihi alanlarda fotoğraf çekilmiş gibi çıktı alabileceği bir alan da yer alıyor. Fuarın ilk günü resmi açılış yapılırken son gün vatandaşlara açık kalacak.