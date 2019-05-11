Didim 3. Engelsiz Festivali renkli görüntülerle başladı

Aydın'ın Didim ilçesinde, bu yıl 3. düzenlenen Engelsiz festivali renkli görüntülerle başladı.

Her yıl 10-16 Mayıs tarihlerinde kutlanan Engelliler Haftasındaki festivale kortejle başladı. ‘Hayatı paylaşmak için engel yok' adı verilen kortejde, Cıty Bus, motorize ve bisiklet grubu, yer aldı. Araç korteji, vali konağının bulunduğu Yalı Caddesi girişinde sona ererken, ardından Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Dernek Başkanı Bedri Altıntaş, Yalı Caddesi boyunca festival alanına kadar engeliler ve aileleriyle birlikte yürüdü. Festivalin açılış kurdelesi, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Dernek başkanı Bedri Altıntaş ve engelliler tarafından kesildi. Ardından festivali kapsamında açılan stantlar gezildi. Daha sonra törene geçildi. Saygı duruşunun ardından İstiklal marşı okundu. Valiler ilkokulu öğrenciler İstiklal marşının işaret diliyle okuyarak tam not aldı. Ardından halk oyunları ekipleri gösterilerini sunarken, ilçe protokolünün de katılımıyla parmak baskı boyama yapıldı.

Etkinlikte konuşan Didim ve Yöresi Engelliler Derneği Başkanı Bedri Altıntaş, festivale emek veren ve katkı sunan Didim Kaymakamlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi'ne teşekkür etti. Altıntaş, “Farkındalık için bu yıl 3. yaptıklarını festivale destek veren kurumlara teşekkür ediyorum. Engellilerin bir takım sorunları var, bunları kanun yapanlar. Didim'de dernek olarak kurulduğumuz günden bu yana bir çok etkinlik yaptık ve engellilerin yaşamları için adımlar atılmasını sağladık. Şimdi hedefimiz ise Engelsiz köy, yani ebeveynler ben ölürse evladım ne olacak sorusuyla karşı karşıya; biz bunun önüne geçmek istiyoruz ve bu noktada projemizi başlattık. Kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle bu adımı atacağımıza inanıyorum.”dedi.

Aydın Büyükşehir belediyesi Engelliler masası birimi sorumlusu ve Engelliler meclisi başkanı Esma Durmaz “Hayatı paylaşmak için engel yok sloganıyla çalışıyoruz. Bu noktada Aydın BŞB başkanımız Özlem hanımın da destekleri çok fazla; bizlerde bu noktada gelecek yıllarda Aydın'daki tüm engelli kardeşlerimizi Didim'de bu festival çatısı altında toplamayı hedefliyoruz.”dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ise “Biz belediye olarak engellilerin her zaman yanlarında olduk. Çok değerli bir başkanımız var ve büyük bir alkışı hak ediyor. Toplumda bu noktada atılan farkındalık adımlarını her zaman destek olacağız. Engelliler için ne yapılsa azdır. Bu noktada bizlerde projelerine destek olacağız. dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise geçen yıl 2. yapılan ve bu yıl 3. gerçekleştirilen festivalin içerik ve anlamının çok değerli olduğunu kaydederek “Toplumun her yerinde olacaksınız ki engelsiz yaşam olsun. Sizler toplumun her kesiminde olursanız, işte o zaman toplum tüm engellerden kurtulacak. Ondan sonra görev kamuya düşüyor. İstek ve sorunlarınız var; bunları da azaltmak devletimizin görevi. Bu noktada festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından bedensel engelli Şerife Şanlı'ya akülü tekerlekli sandalyesi ilçe protokolünce teslim edildi. Ardından Halk oyunları gösterilerini sahnelerken, engelliler derneği üyelerinin hazırladığı dans gösterisi büyük beğeni topladı.