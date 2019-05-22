Didim 3. Engelsiz Festivali sona erdi

düzenlenen Engelsiz Fest slayt gösterimi ve “Engelsiz kentler düşlüyorum” konulu kompozisyon yarışmasının ödül töreniyle sona erdi

Didim Ticaret Odası Kültür merkezinde gerçekleşen törene Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Jandarma komutan vekili Ali Uçar, Didim İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Didim EKK Başkanı Ali İhsan Kubaliç, Didim ve Yöresi Engelliler derneği başkanı Bedri Altıntaş ile çok sayıda vatandaş ile engelliler ve aileleri katıldı.

Tören saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlarken, Valiler ilkokulu öğrencileri de İstiklal marşının işaret diliyle okudu.

Ardından Valiler İlkokulu öğrenciler “Hayat bayram olsa” şarkısının işaret diliyle seslendirerek, salondakilerden büyük alkış aldı. Etkinlik kapsamında 3. Engelsiz Festivali kapsamında hazırlanan sinevizyon gösterimi izlettirildi. Daha sonra Engelliler haftası kapsamında İlçe protokolünün de yer aldığı ve işaret diliyle hazırlanan “Çemberimde gül oya” şarksı izlenime sunuldu.

Etkinlikte konuşan Didim ve Yöresi Engelliler Derneği başkanı Bedri Altıntaş 3. Engelsiz festivalinde kendilerine destek olan İlçe protokolüne ve Didim halkına teşekkür ederken “Bu konuda destek olan ve duyarlı olan herkese teşekkür ediyorum. Bu bize güç veriyor. Bizler ilçemizde ve ülkemizde engellilerin sorunlarını anlatıyoruz. Didim'de binlerce engelli yaşıyor, sorunlara çözüm arıyoruz. Yaptığımız tüm etkinlikleri sosyal projelerle yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Ardından DİFTAD eğitimlerinin katkılarıyla kurulan Engelliler derneği halk oyunları ekipleri yöresel oyunlar oynadı. Ardından halk oyunları gösterileri sahnelendi. Etkinlikte son olarak “Engelsiz kentler düşlüyorum” konulu kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ilçe protokolünce belgeleri ve hediyeleri verildi.