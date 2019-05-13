Didim 3. engelsizfest sona erdi

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl 3. düzenlenen Didim Engelsiz Festivali renkli görüntülerle sona erdi

10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler haftası etkinlikleri kapsamında Didim 3.engelsiz festivali düzenlendi. Didim kaymakamlığı, Aydın büyükşehir belediyesi ve Didim belediyesinin katkılarıyla Didim ve yöresi engelliler derneği öncülüğünde, İlçedeki odaların ve sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle düzenlenen festival sona erdi. Festivalin son gününde Vali konağı önünden başlanarak festival alanına kadar yürüyüş yapıldı anneler günü münasebetiyle karanfil dağıtımı gerçekleştirildi.

Daha sonra Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim ve Yöresi Engelliler derneğince yılın annesi seçilen Engelli Annelerine, Anneler günü dolayısıyla hediyeler verdi. Bu bağlamda Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacire Çetin'e akülü sandalye hediye edilirken Didim ve Yöresi Engelliler Derneği de kendi üyeleri olan Zehra Akbaş Çakır'a çeyrek altın hediye etti.

Ödül töreninin ardından DİFTAD Halk oyunları gösterisi yapıldı, çeşitli oyunlar düzenlendi. Gecenin sonunda ise Uğur ve orkestrası grubu sahne alarak festival alanındaki herkese keyifli dakikalar yaşattı.