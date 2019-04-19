Didim 3. Vegan Festivali başladı

Türkiye'de ilk ve tek olan Vegan Festivali'nin üçüncüsü, Aydın'ın Didim ilçesinde başladı. 4 gün sürecek festival Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilirken, festivalde vegan yiyecek ve içecekler ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor.

Avrupa'da ikinci, Türkiye'nin ise ilk Vegan Festivali olan ve Vegan kenti ilan edilen Didim'de 3. Vegan Festivali başladı. Binlerce yıllık Apollon tapınağı çevresinde kurulan festival alanı renkli görüntülerle başladı.

Didim Belediyesi, Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ile çeşitli dernek ve vakıfların katkı sunduğu festival 4 gün sürecek. Festivalin resmi açılışının 20 Nisan Cumartesi günü yapılacağı bildirilirken ilk günkü festivalde stantların tamamının dolu olduğu, yerli firmaların yanı sıra ulusal firmalarında yerlerini aldıkları görüldü. Didim belediye başkanı A.Deniz Atabay, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş ve Didim Belediye meclis üyeleriyle birlikte stantları gezerek hem ürünleri yerinde gördü hem de vegan ürünleri denedi.

Başkan Atabay, festivalle ilgili yaptığı değerlendirmede “Bugün 3. düzenliyoruz. İlgi alakayı görüyorsunuz. 100 metrelik yeri 45 dakikada geldim. Vatandaşımızın ilgisi çok fazla, şuna çok sevindim. Buraya el yordamıyla geldik çünkü Türkiye'de bununla ilgili referans alabileceğimiz bir örneği yoktu geçmişte ama görüyorum ki tabii halkın katılımı önemli, yerli insanlarımızın bizzat evden yaptığı getirdiği yiyecekleri burada sunmalı önemli. En önemli olan şeylerden bir tanesi özellikle vegan konusunda yiyecek anlamında ulusal firmaların çoğunu burada görüyorum. Süt üreticileri, peynir ve sucuk olsun her türlü hepsinin üreticileri burada. Ulusal firmaların katılıyor olması Didim vegfest'in rüştünü ispat etmeye başlaması demektir” diye konuştu.

Başkan Atabay, festivalin Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci olduğunu kaydederek “Vegan felsefesinin önce Türkiye'ye sonra da bütün Avrupa'ya yayılmasını istiyoruz. Çünkü Türkiye'nin birinci, Avrupa'nın ikinci vegan kentidir Didim ama önemli olan o kalabalığı buraya çekecek olan ana unsurların burada birleşmiş olmasıdır. Yani yerel yöneticiler ve üreticilerle ulusal firmaların 3. festivalde burada buluşmuş olmaları beni çok mutlu etti“ dedi.

Festivalde stant açan üreticilerin bir kısmı ilk kez bazıları ise 3. kez festivalde yerlerini aldıklarını belirterek, ilgi ve alakandan da memnun olduklarını belirtti. Festivale gelen ziyaretçiler ise ilk kez vegan ürünlerini tattıklarını ifade ederek, bazıları da festivalin çok güzel ve anlamlı olduğunu ifade ettiler.

22 Nisan Pazar gününe kadar sürecek festivalde vegan yemeklerinin yanı sıra vegan ürünlerinden yapılmış içecekler, tatlılar, döner ve sucuklar göze çarptı. 4 gün sürecek festivalde, mutfak atölyeleri, çeşitli paneller, çocuklara yönelik atölye çalışmaları ile konserler yer alacak.