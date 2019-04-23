Didim 3. Vegan Festivali sona erdi

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl 3.'sü düzenlenen Didim Vegan Festivali etkinlikleri konserlerle sona erdi.

Festival konser alanındaki konseri Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, DİTAB Başkanı Sevinç Karataş, Didim belediye meclis üyeleri de izlerken, vatandaşlarda konserin tadını çıkardı.

Sahneye ilk olarak aynı Nirvan Bilirmul sahne alırken ardından Pınar Keleş konseri düzenlendi. Konsere dinleyenler şarkılara eşlik etti. Konserin sonunda Başkan Atabay iki şarkıcıya da plaket ve çiçek verip teşekkür etti.