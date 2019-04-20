Didim 3. Vegfest'in resmi açılışı yapıldı

düzenlenen Didim Vegan Festivali resmi açılışı yapıldı.

Bu yıl 19-22 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen Didim Vegan festivalinin resmi açılışı yapıldı. Festivalin ikinci gününde yapılan resmi açılışa Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Çetin Gülseven, Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, Didim'in fahri hemşehrisi Hüseyin Baraner, TV ve Program yapımcısı Emin Çapa, Oda başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Vegan sokağında bando eşliğinde gerçekleşen açılışta İlçe protokolü stantları ve vatandaşları selamlamayarak tören alanına geldi. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından Mahir Özgür damar halk oyunları ekipleri gösterilerini sergiledi.

Didim'in fahri hemşehrisi Hüseyin Baraner ise yaptığı konuşmada “Bu festivalin kararını Didim doğru zamanda aldı. 8 milyar insan küçük bir dünyada yaşıyoruz. Dünya yeni buluşlar ve icatların yanında toprağın suyun gölün derelerin ciddi anlamda korunması konusunda dünya birleşti ve seferberlik başlattı. Türkiye bu konuda en ciddi inandığını Didim'den verdi. Didim'li dostlar bunu dünyaya yansıttı. Şu anki yaşam tarzımı büyük tehlike yansıtıyor. Dünyada doğayı koruyanlar ne itibarlı kişiler olacak. Bu fikir Ege'ye ve Türkiye'ye büyük örnek olacak.”dedi.

Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay ise konuşmasında “Didim'den tüm dünyaya bir mesaj vermeye çalışıyoruz. Türkiye dışarıdan görünmek istediği gibi bir memleket değil. Burada Anadolu coğrafyasında kardeşliğiyle burada yaşıyor. Biz tüm insanlığa, doğaya herkese saygılıyız diyoruz. Biz demokrasiyi içimize sindirerek yaşamak istiyoruz ve öle yaşıyoruz. Didim vegan festivali bunun birisi, bu büyüyerek devam edecek. Önemli olan bunun ana felsefesini verebilmek.”dedi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz ise “Daha önce görev yaptığımız yerlerde bir çok festival yaptım ama bu festival gerçekten farklı ve önemli. Dünyada bu işi yapan iki yer var; biri Barcelona diğeri Didim.. Bu fikri veren herkese teşekkür ediyorum. Bu noktada hem festivalimizin hem de turizm haftamızın hayırlı olmasını diliyorum.”dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Atabay, festivale katkı sunan kurum ve kişilere teşekkür plaketi verdi. Ardından ilçe protokolü stantları gezerek ürünleri tattılar ve yerinde bilgiler aldılar.