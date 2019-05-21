Didim 4. Zeytin Festivali 11-13 Ekim tarihlerinde yapılacak

Aydın'ın Didim ilçesinde, bu yıl yeniden düzenlenecek olan Didim Zeytin Festivalinin programı belli oldu.

Didim Kaymakamlığı öncülüğünde, Didim Ziraat odası organizasyonunda kurum ve kuruşlar ile sivil toplum kuruluşları ve zeytin üreticilerinin katkılarıyla bu yıl yeniden düzenlenecek 4. Didim zeytin festivalinin tarihi belirlendi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Ziraat odası başkanı Hilmi Yıldırım, İlçe Tarım ve Orman müdürü Alamettin Hatipoğlu, ADÜ Didim MYO Müdürü Evrim Kamacı, Didim kent konseyi başkanı Osman Ayyıldız ile zeytin yağı fabrikası sahipleri ile üreticiler katıldı. Toplantıda zeytin festivalin hazırlıklarının sürmesi noktasında görüş alış verişinde bulunulurken festival tarihi olarak 11-12-13 Ekim 2019 tarihleri belirlendi.