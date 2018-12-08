Didim 8. deve güreşleri yapıldı

Aydın'ın Didim ilçesinde bu yıl sekizincisi düzenlenen deve güreşi festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgesinde 4 ay boyunca devam eden geleneksel deve güreşleri festivali Didim'de sürdürüldü. Bu yıl 8. düzenlenen deve güreşlerine 110 deve katıldı. Akyeniköy mahallesi Dalyan kavşağında gerçekleşen güreşlere Didim belediyespor yararına düzenlendi.

Güreşleri Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay, Başkan yardımcısı Ahmet Yılmaz, CHP İlçe başkanı Nurettin Koçak, Meclis üyesi Ali Çağlar da izledi. Güzel havada gerçekleşen güreşlerde vatandaşlar güreşin tadını sucuk-ekmek ile çıkardı. Kimi güreş severler mangal yaparken, kimileri de davul zurna eşliğinde oynayarak güreşlerin keyfini çattı. Didim belediye başkanı A. Deniz Atabay 8.si düzenlenene güreşlerin milli bir varlık olduğunu belirterek, güreşlerin bir kültür olduğunu ve Didim'de de bu kültürü devam ettirmeye çalıştıklarını dile getirdi.