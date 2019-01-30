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Didim AK Parti'de meclis üyesi yoğunluğu

Aydın’ın Didim ilçesinde, AK Parti’den belediye meclis üyesi olmak isteyenlerin başvuruları devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde, AK Parti'den belediye meclis üyesi olmak isteyenlerin başvuruları devam ediyor.


AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, ilçede belediye meclis üyeliği başvuruların devam ettiğini belirterek, Didim'de turizmci Bülent Göllü'nün de başvuruda bulunmasıyla şimdiye kadar 33 belediye meclisi üyeliği başvuru kaydının gerçekleştiğini ifade etti.


Cumhur İttifakın Didim Belediye Başkanı Adayı Mümin Kamacı olduğunu anımsatan Subaşı, ilçede AK Parti'ye yoğun bir ilginin olduğunu sözlerine ekledi.

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