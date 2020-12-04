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Didim Akbük'teki kilisesinin kapatılan dış kapılarındaki tahribat kaldırıldı

Didim’e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi’nin iki kapısının 2 ay önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvar örülmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmanın ardından örülen duvarlar kaldırıldı.

Didim'e bağlı Akbük mahallesinde bulunan ve şu ana kapalı olan tarihi Rum Ortodoks Kilisesi'nin iki kapısının 2 ay önce kimliği belirsiz kişi yada kişilerce duvar örülmesiyle ilgili olarak yapılan çalışmanın ardından örülen duvarlar kaldırıldı.


Osmanlı döneminde 1870'lerde yapılan ve işlevini Cumhuriyet yılları başlarına kadar sürdüren Didim'in Akbük Mahallesi'ndeki Rum Ortodoks Kilisesi'nin duvarla örülü iki kapısı yeniden açıldı. Eylül ayı içerisinde konunun basın tarafından duyurulmasının ardından harekete geçildi. Kültür ve Turizm bakanlığına ait olan tarihi kilisede inceleme yapılmasının ardından örülen duvarlar yerlerinden kaldırılarak kilisenin kapıları eski haline getirildi. Aydın Vali yardımcısı Rıza Dalan ve Didim Kaymakamı Halil Avşar kilisede yapılan çalışmaları yerinde görerek incelemelerde bulundu.

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