Didim Amfi Tiyatro tarihi anlara şahitlik etti

Didim Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Didim Amfi Tiyatro ile 10 projenin açılışı ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Didim Belediyesi tarafından kentte yapılacak projelerin temel atma töreni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımı ile gerçekleşti.

Didim'in milattan önceye dayanan kültür birikimi ile Millet Antik Kenti'nde esinlenerek hayata geçirilen, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın imza projesi Didim Amfi Tiyatro, görkemli bir tören ile açıldı.

Toplu açılış ve temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim'den ve Didimli vatandaşlardan hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na ve CHP'li milletvekillerine teşekkür ederek, "2014 yılında sizin teveccühünüz ve halkımızın takdirleri ile çıktığımız bu yolda bir söz vermiştik; Didim'i daha güzel bir kent yapacaktık. Her geçen gün nüfusu artan, projeleri ve yatırımları ile Türkiye'nin örnek aldığı bir turizm kenti olma yolunda hızla ilerleyen iyi yaşam kenti Didimimizde o söz verdiğimiz projelerimizin bugün açılışını yapacak ve yeni projelerimizin temelini atacağız. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ile ortak çalışma kültürünün getirdiği ve sizin de gördüğünüz güzel sonuçlar kentimize değer katıyor, bundan sonra da devam edecektir. Bu görevleri yerine getirirken aynı zamanda büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkma hedefini ve ilkelerini yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Didim'e birçok yatırım yaptık. Didim'i turizm kenti yapmak konusunda ben ve ekip arkadaşlarım el birliğiyle çalışıyoruz. Söz verdiğimiz bu yatırımlarla ilgili son dönemdeki yatırımları izlediniz ama bugün burada yapımını tamamladığımız 11 projemizin açılışını yapıyoruz. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapılarak kentimize hediye edilecek olan 750 kişi kapasiteli salon ve 140 kişi kapasiteli sinemaya sahip olacak olan kültür merkezi ile dostlarımız için yapacağımız mama üretim merkezinin temelini atıyoruz" dedi.

Başkan Atabay son olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun adalet konusunda yaktığı meşaleyi tüm gençlerin desteklediğini belirterek "Asla yalnız değilsiniz, asla yalnız yürümeyeceksiniz. Sizlerin muasır medeniyetlere taşınma noktasında ülkemiz için yaptığınız çabaların yanında olacağız" ifadelerine kullandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen projeler ile Didim'in Ege'nin incisi haline geldiğini ifade ederek, "Didim Belediye Başkanımız projelerimizi anlattı. 2019 yerel seçimlerinde kültür merkezi yapacağımıza söz verdik. Sizlerle burada bunun temelini atacağız. Maliyeti 25 milyon TL; içinde tiyatro salonu, çok amaçlı salonlar otopark ve gençler ve çocuklar için sosyal faaliyetler olacak. Didim'de alt yapı ve üst yapı çalışmalarını özellikle Akbük Mahallesi'nde tamamlamak üzereyiz. Biz bugüne kadar Didim'e 130 milyon TL'lik yatırım yaptık. Bunu da sizlerden topladığımız vergilerle yaptık. Desteğiniz için teşekkürler” diye konuştu.

Didim Amfi Tiyatro başta olmak üzere Aydın Büyükşehir Belediyesi ortaklığında gerçekleştirilen projeler nedeniyle Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ı tebrik eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasında vatandaşlara seslendi. Başkan Kılıçdaroğlu, "Hepiniz tatildesiniz ama bu kardeşiniz çalışıyor. Yükü bana yıkmayın ortak beraber hareket edeceğiz. 85 milyonu kucaklayacağız. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bize verilen bir hedef var, çağdaş uygarlığı yakalamak. Niz bunu yapacağız. Güzel bir yerdesiniz, Didim'desiniz. Bu güzel ortamda beraber olup ülkeyi düşünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Adalet' simgesi şeklinde bir heykel hediye etti. Ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi tarafından kente kazandırılan projelerin açılışı ve temel atma töreni düzenlendi. Didim Amfi Tiyatro'dan 4G bağlantı yöntemi ile bağlantı sağlanan Didim Gençlik Merkezi (DİGEM), Balıkçı Pazarı, Yoran Mübadele Anı ve Kültür Evi (MÜBEV), Atatürk Silüet Heykeli, Beton Santrali, Akbük Soğuk Su Çevre Düzenlemesi, Patili Dostlar Ameliyathanesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Parkı, Didim Balık Restorantı ve Akbük Mavi Mandalya Restorantı'nın açılış kurdelesi kesildi. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan kültür merkezi ile Didim Belediyesi tarafından yapımına başlanacak olan sokak hayvanları mama fabrikasının temel atma töreninin ardından sona eren etkinliğin sonunda birçok vatandaş CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu uğurlamak için sıraya girdi. Genel Başkan Kılıçdaroğlu, alkışlar eşliğinde Didim'den uğurlandı.