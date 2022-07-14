Didim Amfi Tiyatro'da yeşilçam ezgileri

Didim Müzik Derneği tarafından Didim Amfi Tiyatro'da düzenlenen 'Yeşilçam Konseri' vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı. Didim Belediyesi'nin katkıları ile düzenlenen konseri vatandaşlar ayakta alkışladı.

Kültür ve sanatın yeni merkezi Didim Amfi Tiyatro, Didim Belediyesi tarafından düzenlenen eşsiz etkinlikleri vatandaşlar ile buluşturmaya devam ediyor. Didim Belediyesi'nin katkılarıyla, Didim Müzik Derneği (DİMDER) Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Didim Amfi Tiyatro'da 'Yeşilçam Konseri' düzenlendi. Yeşilçamın eşsiz şarkılarının seslendirildiği konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, farklı meslek grubundan gelen koro üyeleri seyircilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Konsere Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci ve Zeynel Şener ile CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da katıldı.

Konser boyunca şarkılara eşlik eden seyirciler, etkinliğin sonunda koro üyelerini ayakta alkışladı. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, performanslarından dolayı koro üyelerine teşekkür ederek Didim Belediyesi adına Koro Şefi Seher Giray'a çiçek takdim etti.