Didim Amfi Tiyatro'nun açılışını Kılıçdaroğlu yapacak

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın vizyon projeleri arasında yer alan Didim Amfi Tiyatro'nun açılış tarihi belli oldu. Dev projenin açılış töreni, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile 23 Haziran Perşembe günü gerçekleştirilecek.

Projeleri ve çalışmaları ile Didim'i her geçen gün güzelleştirerek daha yaşanılabilir bir kent haline getiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın bir projesinde daha sona gelindi.

Başkan Atabay'ın seçim vaatleri arasında yer alan ve yapımına 2021 yılının Eylül ayında başlanan Didim Amfi Tiyatro'nun çalışmaları kısa sürede tamamlandı. Didim 2'nci Koy'da yükselen, içerisinde 3 bin 500 kişilik etkinlik alanının yanı sıra restoran, otopark ve birçok aktivitenin gerçekleştirilebileceği alanları barındıran Didim Amfi Tiyatro'nun açılış tarihi de belli oldu.

Didim Amfi Tiyatro, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katılacağı görkemli bir tören ile 23 Haziran Perşembe günü kapılarını açacak. Açılış töreni birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak.

Sanatın ve kültürün yeni merkezi haline gelecek olan, yalnızca Didim değil bölge turizmine de büyük katkı sağlayacak Didim Amfi Tiyatro'nun açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Bir projemizde daha sona gelmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Uzun uğraşlarımız sonucu tamamladığımız Didim Amfi Tiyatro'yu inşallah 23 Haziran Perşembe günü CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılacağı bir tören ile açacağız. Bu görkemli açılış törenine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz. Projede emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ediyorum, bu gurur hepimizin" dedi.