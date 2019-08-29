Didim Barış Festivali programı belli oldu

Didim Belediyesince, her yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Didim Barış Festivali'nin” programı belli oldu.

Didim'de bu yıl 24. düzenlenecek olan “Didim Barış Festivalinin” içeriği belli oldu. Bu yıl festival 30 Ağustos Zafer bayramıyla birleştirildi. Bu kapsamda 30 Ağustos Cuma günü Cumhuriyet Kent meydanında saat 19.00'da Didim Belediyesi Cumhuriyet Meydanı yürüyüş ile Poseidon Bisiklet Dernegi Zafer Turu düzenlenecek. Aynı gün saat 21.00 Yunus Ali ve Orkestrası Konseri gerçekleştirilecek. 31 Ağustos Cumartesi günü ise Cumhuriyet Meydanında saat 18:00'de Didim Sanat Platformu Sergisi açılacak; ardından saat 19:00 Dahot Uluslararası Halk Oyunları Gosterisi sergilenecek. Saat 21:00'de Kardeş Turkuler Konseri düzenlenecek. 1 Eylül Pazar günü ise Altınkum Yalı Caddesinde ise 13:00-17:00 saatleri arasında “Çocuklar Barışı Çiziyor” etkinliği saat 17:00'de WI_ACAMP Resim Sergisi açılışı saat 18:00'de Dahot Uluslararası Halk Oyunları Gosterisi ve saat 19:00'da Poseidon Heykeli - Aytepe Barış Yuruyuşu gerçekleştirilecek. Festivali aynı gün saat 21:00 Figen Biricik Konseri ile sona erecek.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise Didim'de geleneksel hale getirdikleri Barış Festivali etkinliklerini 30 Ağustos Zafer bayramı ile birleştirdiklerini belirterek, Festivalin içeriğine uygun ve geleneksel hale gelmiş etkinliklerle festivali düzenleyeceklerini ifade etti.