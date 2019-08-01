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Didim Barış Şenlikleri'nin ön görüşmeleri gerçekleştirildi

24’üncüsü düzenlenecek olan Didim Barış Şenliklerinin ön görüşmeleri gerçekleşti.

24'üncüsü düzenlenecek olan Didim Barış Şenliklerinin ön görüşmeleri gerçekleşti.


Organizasyonuna katkı sağlamak isteyen, Didim'deki sivil toplum örgütlerinin davet edildiği ön toplantı Didim Belediyesi Meclis Toplantı salonunda gerçekleştirildi.


Toplantıya, Belediye Başkan Yardımları Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Badeser Dumlupınar, DİTAB başkanı Sevinç Karataş, Didim Turizm Derneği Başkanı Mustafa Şentürk, DAHOT Başkanı İlyas Aydur ve birçok dernek temsilcileri katıldı.


Barış Şenlikleri 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri ile birleştirilerek, 31 Ağustos- 1 Eylül tarihlerinde yapılacak.

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